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CNN: Украина получит от США патрульные катера Mark VI

Пентагон сообщил в Конгресс о первом пакете военной помощи для Украины.

Министерство обороны США неофициально сообщило Конгрессу о планах предоставить Украине военную помощь в размере 125 млн долларов. Это первая половина из 250 миллионов, выделенных Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности.

По данным CNN, в этот пакет помощь войдут контрбатарейные радары и бронированные патрульные катера Mark VI, что особо важно, учитывая напряженность в отношениях между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.

Как сообщает Украинский милитарный портал, патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Фото: U.S. Navy/BMC Nelson Doromal Jr.

Как правило катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.

На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.

Фото: Petty Officer 1st Class John Wag

Напомним, что в 2019 году в состав украинского флота вошли первые подаренные США катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Еще три Украина должна получить в 2021 году.

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