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​ВМС Украины получат три американских катера Island в 2021 году

Корабли подготовят до конца года, еще некоторое время займет подготовка экипажей.

​ВМС Украины получат три американских катера Island в 2021 году
Фото: пресс-служба президента

Военно-морские силы Украины получат еще три американских катера класса Island в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба командования ВМС.

"В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов. Получение катеров - процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021 года, следующий - с небольшим интервалом", - сказал начальник управления кораблестроения капитан 1 ранга Василий Радчук.

28 января в Украину для обсуждения условий передачи кораблей приехала американская делегация во главе с Энтони Кореале из Береговой охраны США.

Напомним, что первые два катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" вошли в состав украинского флота в ноябре 2019 года. 

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