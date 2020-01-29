Потураев пригрозил заблокировать Netflix, если тот не будет выполнять нормы закона "О медиа"

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий".

Государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом (такие, как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа", и другие требования относительно налогообложения, предусмотренные украинским законодательством.

Об этом заявил заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта, сообщает Детектор медиа.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он, назвав этот вопрос политическим.

Напомним, в статье 61 законопроекта "О СМИ" говорится: "Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами".

Также Потураев отметил, что в Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и инших.

Напомним, 17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2693 "О медиа".

Новый законодательный акт должен стать комплексным документом, который придет на смену нескольким медийным законам: о телевидении и радиовещании, о печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине, об информационных агентствах, о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, о государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов, о порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации.