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"Европейская солидарность" требует от Офиса президента объяснить поездку Зеленского в Оман

Президент не отобразил данных о поездке в декларации, хотя заявлялось, что оплачивал ее из личных средств. 

"Европейская солидарность" требует от Офиса президента объяснить поездку Зеленского в Оман
Фото: pravda.com.ua

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" направили обращение на имя главы Офиса президента Андрея Богдана с требованием раскрыть информацию о подготовке и финансировании визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Пресс-служба ОПУ 5 января заявляла, что визит является рабочим, но ни в СМИ, ни на официальных ресурсах не анонсировали поездку и ее цель, отметили в пресс-службе "ЕС".

"Народные депутаты требуют раскрытия состава делегации, которая сопровождала президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус, Офис президента должен обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных за организацию визита лиц", — подчеркнули во фракции. 

Отмечается, что интерес у общества вызывает и финансирование поездки. По словам представителей фракции, в ОПУ заявляли, что Зеленский летал в Оман за свой счет, но расходы на поездку не отображены в декларации. 

Напомним, что Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Он прервал свой визит после сообщения о катастрофе самолета МАУ в Иране, но вернулся спустя почти сутки с момента крушения. 

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