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Кабмин предложил Раде увеличить штрафы за ложный вызов спецслужб

Максимальное наказание составит 10 200 гривен.

Кабмин предложил Раде увеличить штрафы за ложный вызов спецслужб
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предложил Верховной Раде увеличить штраф за ложный вызов аварийно-спасательных служб, полиции, экстренной медицинской помощи с 51-119 гривен до 3,4-10,2 тыс. гривен. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на сегодняшнем заседании. 

Премьре-министр Алексей Гончарук также сообщил в телеграме, что в случае одобрения парламентом этого законопроекта, минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8,5 тыс. грн.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за заведомо ложный вызов спецслужб штраф от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 минимум равен 17 гривнам). Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 200-600 таких минимумов. 

Напомним, в декабре Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму. Принятие соответствующего законопроекта позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

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