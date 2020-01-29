Зеркаль нашла работу в "Нафтогазе"

Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте НАКа.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности по захваченным Россией активам группы "Нафтогаз" в Автономной Республике Крым.

"В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности замминистра иностранных дел Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода Северный поток - 2", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, в ноябре прошлого года Зеркаль подала заявление об отставке по собственному желанию. 4 декабря Кабинет министров уволил ее с должности замглавы МИДа.