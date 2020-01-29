Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

Зеркаль нашла работу в "Нафтогазе"

Бывшая замминистра будет заниматься международными отношениями и судами.

Зеркаль нашла работу в "Нафтогазе"
Фото: Макс Левин

Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте НАКа.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности по захваченным Россией активам группы "Нафтогаз" в Автономной Республике Крым.

"В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности замминистра иностранных дел Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода Северный поток - 2", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, в ноябре прошлого года Зеркаль подала заявление об отставке по собственному желанию. 4 декабря Кабинет министров уволил ее с должности замглавы МИДа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также