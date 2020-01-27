"Самолёт, разработанный клоунами под руководством обезьян"

Тема справедливости оплаты труда руководству компаний, актуальная сейчас в Украине, уже давно поднимается в других странах. Западные СМИ, например, возмущают космические выплаты директорам концернов при увольнении. Эти так называемые "золотые парашюты" выдаются даже при явных провалах управленческой политики.

Фото: www.utair.ru

Недавний пример - отставка генерального директора "Боинга" Денниса Мюленбурга из-за просчетов в проектировании самолёта 737 Max. В результате такой недоработки произошли две авиакатастрофы, в которых погибли 346 человек. Кроме того, по мнению наблюдателей, в последние годы в компании процветали коррупция, обман регуляторов и потребителей. Во внутренней переписке один из сотрудников Boeing якобы отмечал, что фатальный лайнер "проектировали клоуны под руководством обезьян", а второй выражал сомнение, что этот проект одобрит Федеральная авиационная администрация.

Но вместо увольнения с позором Мюленбург получил 62 млн долл. выходного пособия. Это почти в тысячу раз больше, чем доход средней американской семьи, пишут зарубежные блогеры.

Глава Citigroup Чарльз Принс, при котором банк закончил предкризисный 2007 год с убытком в 17,4 млрд долл., получил отступные в 40 млн долл. Такие же "награды" давали руководителям финучреждений, оштрафованных госорганами на миллиарды долларов и раззорившие многих вкладчиков.

Согласно исследованиям, за последние 40 лет доходы руководителей американских компаний выросли на 940%, а рядовых сотрудников - на 11%. По другим данным, соотношение заработка директората и персонала в США составляет 265 к 1, Индии - 229 к 1, Великобритании 201 к 1, в Германии 136 к 1. Меньше всего боссы получают в Индии - чуть больше миллиона долларов в год, больше всего - в США - более 14 млн долл. в год.

Зарплаты в компаниях превышают вознаграждение за работу президентов и премьеров. Хотя это сравнение некорректное. Бюджеты государств, формируемые в том числе из налогов граждан, не могут обеспечить уровень зарплат частного сектора. Это было бы неправильно.

Иногда политики не нуждаются в деньгах. Тот же американский лидер, миллиардер Дональд Трамп отказался от своих 400 тысяч долл. в год и отдаёт их на благотворительность.

Возможно, большими выплатами акционеры крупных компаний покупают лояльность и молчание людей, которые много знают. Но общество остро ощущает эту несправедливость.

Есть и исключения из правил. Бывший руководитель Volvo Пер Гилленхаммер, отдавший компании на этом посту почти четверть века, никогда не просил золотых парашютов. "Мой приоритет во время пребывания в Volvo - делать все возможное для компании, её акционеров и рабочих, а не обогащать себя за их счёт. Я чувствовал, что так должно быть, и выплаты должны быть сбалансированными и справедливыми для сотрудников всех уровней", - говорил он.

В Украине дискуссия о зарплатах руководителям обычно касается госсектора и проходит в два этапа. Сначала выдвигается тезис, что в госструктурах топы должны получать на уровне частного бизнеса, чтобы привлечь профессионалов и исключить соблазны брать взятки. Затем выясняется, что разрыв в зарплатах рядовых сотрудников и руководителей просто аморальный. Начинают звучать аргументы, что высокие зарплаты не уберегут от воровства, так как денег много не бывает. Вспоминают, что должности министров, их замов и даже начальников департаментов традиционно у нас относят к разряду "А что, здесь ещё и зарплату дают?". После этого эксперименты с рыночными условиями труда заканчиваются.

Сейчас мы переживаем очередную историю поиска справедливости в вопросе денежного вознаграждения министров и глав компаний, контролируемых государством. Президент лично просит разобраться с премиями в НАК "Нафтогаз Украины". Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский поясняет ведущей фракции парламента основания повышения своего вознаграждения втрое за три года.

Конечно, в каждом случае надо разбираться. Понять, какую роль, например, сыграл председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в работе юридической команды в споре с "Газпромом". Возможно, глава компании сам поработал с документами, засиживался на работе допоздна и предложил выигрышную стратегию. С другой стороны, почему премии касаются только споров с "Газпромом"? А если компания проигрывает в суде, руководители остаются без премий? Можно давать вознаграждение за открытие новых месторождений в процентах от годовой добычи на них, сокращение производственно-технологических потерь, внедрение прорывных инновационных технологий.

В случае с "Укрпоштой" хотелось бы понять формулу зарплаты. Возможно, она привязана к финансовым показателям? Да, чистая прибыль компании возросла со 114 млн грн в 2016 году до 600 млн грн в 2019 грн. Но с другой стороны, 2017 и 2018 годы были убыточными.

Фото: Капитал

К тому же в сфере услуг населению, предоставляемых государством или по его заказу, нет смысла привязываться к прибыли.

Почтовая служба США, например, более десяти лет подряд терпит убытки. В 2018 году их уровень достиг 3,9 млрд долл. Но это не отражается на зарплате её главы Меган Бреннан. В 2017 году она получала 24 тысячи долларов в месяц, без бонусов, что примерно вдвое больше, чем оклад главы "Укрпошты" в 2018 году. В этом случае выплаты зависят от достижения поставленных перед компанией целей.

В вопросе зарплат нужно найти золотую середину. С одной стороны, она должна быть конкурентна по сравнению с другими странами, чтобы привлечь талантливых и опытных управленцев. И не жалко миллиона долларов в год, если этот менеджмент сделает из совкового предприятия современную компанию и существенно увеличит поступления в бюджет страны.

С другой, разрыв в доходах между руководством и обычными сотрудниками должен соответствовать среднему уровню по региону. И лучше это делать путем повышения зарплат рядовому составу.

Наконец, надо нам растить своих Гилленхаммеров, а не ценителей "Гелендвагенов".