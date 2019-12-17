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Boeing после двух авиакатастроф приостанавливает производство лайнеров 737 Max

"Благополучно вернуть 737 Max в эксплуатацию - наша первостепенная задача", - заявили в компании.

Boeing после двух авиакатастроф приостанавливает производство лайнеров 737 Max
Boeing 737 MAX 8
Фото: handerella.com

Авиакомпания Boeing объявила, что с января 2020 года приостанавливает производство авиалайнеров серии 737 Max.

Об этом сообщает Би-би-си.

Несмотря на то, что эксплуатация самолета уже была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф, Boeing продолжал выпускать 737 Max. Однако, было принято решение при остановить производство, чтобы "заказчики и пассажиры чувствовали уверенность".

"Благополучно вернуть 737 Max в эксплуатацию - наша первостепенная задача. Мы понимаем, что процесс принятия решения о возвращении 737 Max в эксплуатацию должен быть в высшей степени аккуратным и тщательно проработанным, чтобы удостовериться в том, что регуляторы, заказчики и пассажиры чувствовали уверенность", - говорится в заявлении Boeing.

На прошлой неделе в Конгрессе США прошли слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента. Анализ, проведенный Федеральным управлением гражданской авиации США, показал, что за все дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше 10 таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

Напомним, в октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила приостановить эксплуатацию модели.

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