Российский корабль-разведчик совершает опасные маневры у берегов США

Корабль "Виктор Леонов" не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы других суден.

Российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" совершает опасные маневры в международных водах у юго-восточных берегов США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова чиновника береговой охраны США.

"Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в последние несколько дней находился у побережья Южной Каролины и Флориды, заявил один чиновник CNN, добавив, что действия корабля были определены как «небезопасные», поскольку он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить его местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий", - отмечает ресурс.

Кроме того, по словам информатора, российский корабль участвовал и в "других странных маневрах". Из-за этого береговая охрана США транслировала "информационный бюллетень морской безопасности", чтобы предупредить моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

По словам представителя Пентагона, недалеко от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

Отмечается, что "Виктор Леонов" регулярно патрулирует международные воды вдоль восточного побережья США, делая это каждый год с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.

Присутствие российского корабля у берегов США стало следствием того, что военно-морской эсминец USS Ross 16 января прибыл в Констанцу в Румынии в рамках планового визита в порт, который является частью поддержки США своих союзников НАТО в Черном море.

"Россия расширила свое военное присутствие в этом регионе с тех пор, как в 2014 году она захватила в Украине Крым, и регулярно следит за американскими военными кораблями, пока они действуют в Черном море",- подчеркивает CNN.

Напомним, 23 января 2018 года "Виктор Леонов" также был замечен берегов США. Тогдаже сообщалось, что на неделю ранее этот корабль, оснащенный разведывательным оборудованием и техникой для перехвата сигналов, видели в Карибском море.