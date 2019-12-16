Беларусь взяла в кредит $500 млн у Китая, не дождавшись денег из Москвы

Министерство финансов Беларуси в понедельник, 16 декабря, подписало соглашение о срочном кредите на сумму 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов) с шанхайским филиалом Банка развития Китая.

Об этом говорится на сайте министерства.

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

Министерство назвало эту сделку беспрецедентной.

В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в $600 млн, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году. Общий долг Минска перед Москвой достигает $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке", и в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что решение выделить деньги в принципе принято.

Но перечисление средств так и не состоялось, так что уже в октябре Минфин Белоруссии заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.