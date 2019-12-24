​Лукашенко: Запад и страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Беларуси

"Они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы".

Александр Лукашенко уверен, что страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом, если у России возникнут попытки нарушить суверенитет Баруси.

Об этом он заявил в интервью "Эху Москвы".

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.

При этом по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.

"Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - отметил Лукашенко.

"Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре «котла». Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", - добавил президент Беларуси.

Напомним, ранее начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с НАТО относительно формата военных учений. По его словам, условием проведения маневров является то, что Беларусь и РФ должны быть союзниками.

В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в $600 млн, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году. Общий долг Минска перед Москвой достигает $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке", и в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что решение выделить деньги в принципе принято. Но перечисление средств так и не состоялось, так что уже в октябре Минфин Белоруссии заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу.

16 декабря Беларусь взяла в кредит $500 млн у Китая, не дождавшись денег из Москвы.