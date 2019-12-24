В Индонезии пассажирский автобус вылетел в ущелье, погибли более 20 человек

Фото: urdupoint.com

В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра. В результате аварии погибли как минимум 24 человека, передает "Синьхуа".

"24 человека погибли, еще 13 получили тяжелые травмы в результате падения автобуса с 37 пассажирами в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра в понедельник вечером", – говорится в сообщении.

Помощью потерпевшим занимаются спасатели и медики экстренной службы. Причины аварии выясняются.

Фото: urdupoint.com

Напомним, 16 декабря в аварию попал автобус с пассажирами сообщением Херсон – Москва, в результате чего погибли три человека, еще 15 были госпитализированы с травмами разной тяжести.