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Макрон отказался от президентской пенсии

Французский лидер принял решение на фоне массовых протестов против пенсионной реформы. 

Макрон отказался от президентской пенсии
Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон, которому накануне исполнилось 42 года, на фоне протестов против пенсионной реформы отказался от своей будущей пенсии главы государства. Об этом пишет газета Le Parisien.

"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе", - цитирует издание источник в канцелярии президента республики.

По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц. Макрон начал бы получать пожизненную пенсию после завершения мандата в 2022 году.

Кроме того, он отказался от места в Конституционном совете, которое предусматривает выплату 13 500 евро ежемесячно.

По мнению собеседника газеты, последовательность требует, чтобы пожизненная пенсия в дальнейшем не применялась ни к одному из будущих президентов.

О решении Макрона стало известно на 17-й день общенационального забастовочного движения против пенсионной реформы, инициированной президентом.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. Они не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.

В минувшую среду крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников.

Представители профсоюзов указали, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.

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