Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
​Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций
​Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
ГлавнаяМир

На Кубе впервые за 43 года назначили премьер-министра

Должности премьера и президента упразднил Фидель Кастро в 1976 году.

На Кубе впервые за 43 года назначили премьер-министра
Мануэль Марреро Крус
Фото: EPA/UPG

Парламент Кубы утвердил Мануэля Марреро Круса в должности премьер-министра страны, передает Associated Press.

"Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. В этот период на территории островного государства велось активное строительство гостиниц, сильно вырос туристический поток", - говорится в сообщении.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принята новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.

В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента страны Мигеля Диаса-Канеля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также