Куба сократила количество депутатов и ввела должность премьер-министра

Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 13 июля одобрила нововведения в избирательное законодательство республики. Об этом пишет Немецкая волна.

"Среди прочего, на острове впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра. Кроме того, после следующих выборов численность Национальной ассамблеи народной власти сократится с 605 до 474 депутатов, которые смогут занимать свои посты не более двух пятилетних сроков", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года на специальном референдуме 86 процентов кубинцев выступили за обновление конституции страны.

Перед этим проект Основного закона в течение трех месяцев обсуждался в регионах и на предприятиях Кубы. Представители оппозиции к обсуждению допущены не были. Оппозиционеры призывали жителей страны голосовать на референдуме против проекта.

Новая конституция Кубы вступила в силу в апреле. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра.

При этом роль Коммунистической партии в новой редакции Основного закона не изменилась - она остается единственной законной политической силой в республике. Кроме того новая конституция признает значимость малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.