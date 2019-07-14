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NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса

Марсоход был сфотографирован 31 мая 2019 года.

Фото: twitter.com/HiRISE

Национальное управление по аэронавтики и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию марсохода Curiosity, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Марсоход был сфотографирован 31 мая 2019 года. На снимке можно увидеть небольшое яркое пятно — это и есть Curiosity.

В конце июня сообщалось, что марсоход обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличие микробов. Данные были получены учеными 20 июня в рамках миссии Curiosity.

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