В Великобритании завели дело об утечке писем посла в США

Скотленд-Ярд начал уголовное расследование обстоятельств утечки содержания дипломатических депеш, которые посол Великобритании в США Ким Дэррок отправлял в Лондон.

Расследование начато командованием департамента по борьбе с терроризмом, в компетенции которого расследование нарушений Закона о государственных секретах. Представитель полиции заявил о том, что привлечение нарушителей к ответственности представляет явный общественный интерес.

Ранее правительство уже начало свое собственное расследование обстоятельств утечки документов, передает ВВС.

Конфиденциальные электронные письма посла, появившиеся 7 июля в газете Mail on Sunday, содержали ряд критических замечаний в адрес Трампа и его администрации. Политика Белого дома в них характеризовалась как неуклюжая и неумелая.

В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о распрях и хаосе в Белом доме в основном подтвердились, а политика США по таким важным вопросам, как Иран, оказалась бессвязной и хаотичной.

Посол Ким Дэррок ушел в отставку в результате этой утечки, заявив, что не видит возможности продолжать работу на этом посту.

Ране президент США Трамп заявил, что более не намерен иметь дел с послом Дэрроком, и назвал его "очень тупым парнем".