Американские силовики в последнем рейде захватили наркотиков на $569 млн

Фото: U.S. Coast Guard

Береговая охрана США 18 июня захватила в Тихом океане подлодку, на борту которой контрабандисты перевозили больше 7 тонн кокаина.

Видео захвата американские военные обнародовали 11 июля.

На записи продолжительностью около минуты видно, как сотрудники Береговой охраны преследуют судно, наполовину погруженное в воду, и требуют остановиться. Потом силовики запрыгивают на надводную часть лодки и заставляют контрабандистов открыть люк.

Как отмечает CNN, в последние годы наркокартели из Центральной и Южной Америки стали чаще использовать подобные полупогружные лодки.

Их строят в джунглях подальше от посторонних взглядов, начиняют наркотиками и отправляют в море. Обнаружить такую подлодку в море практически невозможно. Судно находится почти полностью под водой, надводную часть красят синим цветом, чтобы она сливалась с океаном.

По оценке военных, Береговая охрана перехватывает не больше 11% таких судов в Тихом океане.

В целом из последнего рейда корабль Береговой охраны Cutter Munro привез почти 18 тонн кокаина и 420 кг марихуаны общей стоимостью 569 млн долларов.