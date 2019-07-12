​Вице-премьер РФ предложил изымать санкционные продукты, а не уничтожать

"Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению - как продукты питания".

Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об "использовании по назначению" изъятых санкционных продуктов, если они пригодны в пищу, вместо их уничтожения.

Об этом сообщило российское информагентство ТАСС.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению - как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения", - сказал Гордеев журналистам.

Так он прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этой инициативе стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Ранее президент РФ Путин уверял, что "иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать".

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, США и членов ЕС, в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после оккупации украинского Крыма. Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию РФ, должны уничтожаться на границе.

24 июня 2019 года Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года.