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В польском Вроцлаве прервали марш националистов из-за антиукраинских лозунгов

Полиция прервала мероприятие из-за разжигания ненависти к украинцам.

В польском Вроцлаве прервали марш националистов из-за антиукраинских лозунгов
Фото: wyborcza.pl

В польском городе Вроцлав десятки националистов устроили марш памяти жертв Волынской трагедии, но мероприятие прервала полиция из-за разжигания ненависти к украинцам.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

В приглашении на марш говоилось, что его цель -  "чествования памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых он не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья".

Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров националистов Романом Зелинским.

Участники шествия начали выкикивать выкрикивали словесные оскорбления в адрес власти и полиции, после чего правоохранители его прервали.

"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцами называем украинцев, а какая есть правда?" - выкрикнул Мендляр после того как делегированный городом представитель объявил о прекращении марша.

Напомним, ранее польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА".

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