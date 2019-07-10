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В Армении произошло масштабное отключение электричества

Удалось восстановить до 70% производства электроэнергии, работы продолжаются.

В Армении произошло масштабное отключение электричества

В энергосети Армении произошла авария, из-за которой возможны отключения электричества по всей стране. Об этом написал вице-премьер республики Тигран Авинян на своей странице в Фейсбуке.

Вследствие аварии отключены Ереванская ТЭС и энергоблок Разданской ТЭС, производство электроэнергии упало до 35% от потребления.

Из-за отключения электричества в Ереване перестали ходить поезда метро, их пассажиров эвакуировали. Во многих городах произошли сбои в водоснабжении, движении электротранспорта, работе электронных сервисов, однако катастрофических последствий не произошло.

Через два часа после аварии Авинян сообщил, что уже удалось обеспечить 70% спроса на электроэнергию, работы продолжаются, ожидается, что работа ТЭС восстановится уже сегодня.

Напомним, весной этого года вследствие правительственного кризиса произошло глобальное отключение электричества в Венесуэле. Наибольший период без электронасбжения длился в стране неделю, после чего были введены ограничения на потребление электричества.

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