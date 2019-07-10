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Американский адмирал заявил о военном присутствии России в Венесуэле

Сотни российских военных поддерживают режим Мадуро, и их никто не вывел из страны.

Американский адмирал заявил о военном присутствии России в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о значительном военном присутствии России в Венесуэле.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выступая во вторник, 9 июля, на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Фоллер оценил число российских военнослужащих, находящихся в Венесуэле и "поддерживающих режим Мадуро", в сотни человек.

В частности, российские военные, по его словам, поддерживают работу военной техники.

Таким образом, Россия, по словам Фоллера, не вывела войска из Венесуэлы, о чем сообщалось ранее, в том числе и российскими официальными лицами.

В конце июня посольство РФ в Венесуэле сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62". Как отмечалось в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

"Речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки",  - отмечалось в сообщении.

Напомним, 30 апреля в Венесуэле обострилось политическое противостояние и  в стране начались беспорядки.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Николаса Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону.

Госсекретарь США Майк Помпео  заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия. Он также обвинил РФ во вторжении в Венесуэлу.

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