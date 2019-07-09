​Главу МВФ номинировали на должность председателя Европейского Центробанка

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, ее второй срок полномочий истекает лишь в 2021 году.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард официально номинирована на пост председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ). Ее кандидатура выдвинута министрами финансов стран Евросоюза на заседании во вторник, 9 июля, в Брюсселе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Окончательное решение будет принято на саммите стран Евросоюза в октябре, а до этого кандидатуру Лагард еще обсудят в Совете ЕС и Европарламенте.

Предложение выдвинуть Лагард кандидатом в преемники нынешнему главе ЕЦБ Марио Драги прозвучало на внеочередном саммите ЕС 2 июля. После этого 63-летняя глава Лагард объявила, что она приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, ее второй срок полномочий истекает лишь в 2021 году.

Пост председателя МВФ традиционно занимает европеец, в то время как пост главы Всемирного банка - американец. Срок пребывания на посту главы МВФ - восемь лет, он не может быть продлен. В ходе встречи в Брюсселе 9 июля министры финансов стран ЕС также обсудили вопрос о преемнике Лагард на посту главы МВФ. Согласно сообщениям, этот пост может быть отдан бывшему министру финансов Нидерландов Йеруну Дёйселблуму.

Лагард сделала блестящую политическую карьеру. В то же время ее биография омрачена судимостью: в 2016 году суд в Париже признал Лагард виновной в том, что в 2008 году в бытность министром финансов Франции она не воспрепятствовала выплате многомиллионной компенсации из государственной казны предпринимателю Бернару Тапи - ярому приверженцу тогдашнего президента страны Николя Саркози. Тапи угрожал подать в суд, поскольку считал, что тогдашний государственный банк Credit Lyonnais обманул его при продаже пакета акций компании Adidas. В рамках внесудебного соглашения Лагард выплатила ему из государственной кассы 285 млн евро.

Суд в 2016 году признал Лагард виновной по делу о растрате государственных средств, однако решил не налагать на нее штраф и не приговаривать ее к лишению свободы. Лагард также осталась на посту главы МВФ.

Напомним, руководство Европейского Союза меняется в связи с избранием нового состава Европарламента.