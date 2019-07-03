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Украина может ускорить экономический рост до 5-6% в год, - глава МВФ Липтон

Экономический успех возможен в случае внедрения новой бизнес-модели и борьбы с коррупцией.

Украина может ускорить экономический рост до 5-6% в год, - глава МВФ Липтон
Дэвид Липтон
Фото: www.snapthepix.com

Реформы позволят Украине ускорить экономический рост свыше 5-6% в год. Такое заявление сделал директор-распорядитель Международного валютного фонда Дэвид Липтон, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", - сказал Липтон в ходе конференции в Торонто.

Он подчеркнул, что уверен в возможности Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако если останется коррупция, не произойдет реформа государственного сектора экономики, то и роста не произойдет.

"Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией президента, а вскоре - и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - добавил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, первый заместитель директора-распорядителя МВФ указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов.

"Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где "контракт - это контракт", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в Канаде с официальным трехдневным визитом.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку в связи с тем, что ее кандидатура выдвинута на должность главы европейского Центробанка.

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