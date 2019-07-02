Названы победители конкурсов по добыче газа на 9 участках

До 12 июля Комиссия должна определить победителя конкурса на разработку крупнейшего газоносного участка "Дельфин" на Черноморском шельфе

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции на заседании 1 июля одобрила выводы и предложения Кабинета министров по определению победителей конкурсов на добычу газа на девяти участках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, комиссия предложит утвердить конкурсное предложение государственной Укргаздобычи совместно с канадской Vermilion Energy по Балаклейскому и Ивановскому участкам.

Предложение Укргаздобычи также признано лучшим по Берестянскому и Бузивскому участкам.

Разрешение на разработку Варвинского участка решили выдать компании Юкрейн энерджи Л.Л.С., Зинковского - компаниям Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви. и ООО Нафтогазексплуатация, Русановского - Укрнефтебурению, Софиевского - компаниям Гео Альянс Партнерство и Гео Альянс Партнершип Б.В., Угневского участка - компании Велл КО.

Представитель президента в Кабмине и эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус назвал результаты конкурса "честными и основанными на объективных оценках".

"Ожидаем утверждения правительством соответствующих победителей", - написал он в Facebook.

В конце прошлого года правительство приняло постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании соглашения о разделении продукции (СРП). Срок действия соглашения составит 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составить не менее 11%, максимальная доля инвестора - 70% общего объема производства (до полного возмещения своих расходов).

Заявки на участие в конкурсе принимались с 28 февраля по 28 мая.

До 12 июля Комиссия должна определить победителя конкурса на разработку крупнейшего газоносного участка "Дельфин" на Черноморском шельфе.