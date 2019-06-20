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Супруга Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в России, - "Схемы"

Оксана Марченко владеет одним из крупнейших нефтяных месторождений в России.

Супруга Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в России, - "Схемы"
Оксана Марченко
Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука увеличила долю в российской нефтяной компании "НЗНП Трейд".

Согласно выписке из реестра юридических лиц России, в мае 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой через Tumillon Investments Ltd единолично владеет Оксана Марченко, выросла с 50,1% до 61%.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на реестр юридических лиц России.

Из соучредителей компании вышли две фирмы бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО Развитие и ООО Дол. Доля Натальи Лавренюк, которую вместе с Марченко заметили в одном частном самолете рейса Киев-Анапа, выросла с 14,9% до 25%.

В сентябре 2018 "Схемы" сообщили, что жена Виктора Медведчука контролирует компанию, которая победила в конкурсе на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Виктор Медведчук ранее подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, является владелицей бизнеса в России, а управляет бизнесом сам Медведчук.

Ранее в июне под контроль соратника Медведчука перешел телеканал ZIK.

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