Кононенко, Мосийчук и Дубинский баллотируются в Раду в одном мажоритарном округе

В ОИО №94 входят Васильков и Обухов, а также Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Первый заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко, который в конце мая вышел из партии "Европейская солидарность", будет баллотироваться в Раду по мажоритарке - в округе №94 (Киевская область).

Об этом Кононко написал в фейсбуке.

"Иду в Верховную Раду по 94 округу. Сегодня подал документы в ЦИК", - сообщил он.

О намерении баллотироваться в том же округе сообщил также народный депутат Игорь Мосийчук, который заявил о выходе из Радикальной партии Олега Ляшко.

"Сказал - сделал! Сдал документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты по 94 в/о (Васильков, Обухов)", - написал Мосийчук в фейсбуке.

Ранее о намерении баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов в округе №94 заявил представитель партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Позже эта информация была озвучена на съезде партии.

В одномандатный избирательный округ №94 входят города областного подчинения Васильков и Обухов, а также Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя фракции НФ, председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на выборах в Раду будет баллотироваться в округе № 64, где в 2014 году выиграл Владимир Арешонков (БПП) и где он пытается переизбраться и сейчас.