Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского с Коломойским

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что приобретение политического капитала для проведения реформ и деолигархизация - основные вызовы, которые стоят перед шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Волкер заявил в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России", передает Голос Америки.

На вопрос сенатора Роберта Менендеса, контролирует ли Коломойский нового президента Украины, Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским. Вместе с тем он выразил уверенность, что Владимир Зеленский должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что он (Зеленский, - ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное. И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

Напомним, в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства, а не Коломойского.