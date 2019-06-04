Зеленский пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского

"Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать государство и интересы граждан.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

"Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - цитирует Владимира Зеленского Администрация президента.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці»,- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.