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Зеленский пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского

"Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют".

Зеленский пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать государство и интересы граждан.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

"Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - цитирует Владимира Зеленского Администрация президента.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.

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