​"Регионал" Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов баллотируется в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Учредительное собрание по формированию нового состава общественного совета состоится 5 июня в 10 часов утра, говорится на сайте Департамента общественных коммуникаций.

В нем примут участие 232 представителя гражданского общества, в том числе Лукьянов. Он уполномоченный представитель общественной организации "Коралі".

Общественный совет КГГА - временный консультативно-совещательный орган, который создается для участия общественности в формировании и реализации государственной политики.

Его состав формируется на учредительном собрании путем рейтингового голосования за лиц, которые лично присутствуют на собрании и кандидатуры которых внесли институты гражданского общества.

В общественный совет могут входить до 35 человек.