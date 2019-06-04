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​"Регионал" Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА

Учредительное собрание совета состоится 5 июня.

​"Регионал" Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА
Фото: Макс Левин

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов баллотируется в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Учредительное собрание по формированию нового состава общественного совета состоится 5 июня в 10 часов утра, говорится на сайте Департамента общественных коммуникаций.

В нем примут участие 232 представителя гражданского общества, в том числе Лукьянов. Он уполномоченный представитель общественной организации "Коралі".

Общественный совет КГГА - временный консультативно-совещательный орган, который создается для участия общественности в формировании и реализации государственной политики.

Его состав формируется на учредительном собрании путем рейтингового голосования за лиц, которые лично присутствуют на собрании и кандидатуры которых внесли институты гражданского общества.

В общественный совет могут входить до 35 человек.

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