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Зеленский встретился с Юнкером

Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за поддержку Украины.

Зеленский встретился с Юнкером
Фото: Администрация президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента в Фейсбуке.

Отмечается, что Зеленский встречается с Юнкером, "чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии".

Как уточняет "Интерфакс-Украина", на встрече президента Украины сопровождает замглавы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон.

Напомним, сегодня, 4 июня, Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это его первый визит на посту главы государства.

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