Суд оправдал Мосийчука за демонстрацию заполненного бюллетеня в Фейсбуке

Депутата Игоря Мосийчука не будут привлекать к ответственности за публикацию фото заполненного им избирательного бюллетеня.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Фото с избирательного участка, которое я выложил в Facebook в день голосования первого тура президентских выборов, не является нарушением закона. К такому решению пришел Лубенский горрайонный суд Полтавской области, после того, как я направил туда свои письменные объяснения. Сейчас решение уже вступило в законную силу", - написал Мосийчук.

Он также опубликовал копии решения суда.

Напомним, 12 апреля правоохранители вручили админпротоколы за демонстрацию своего бюллетеня во время первого тура выборов президента Украины лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко и Мосийчуку.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский также продемонстрировал свой бюллетень во втором туре выборов, и уплатил за это 850 гривен штрафа.