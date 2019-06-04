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Суд оправдал Мосийчука за демонстрацию заполненного бюллетеня в Фейсбуке

Нардеп опубликовал копии решения.

Суд оправдал Мосийчука за демонстрацию заполненного бюллетеня в Фейсбуке
Фото: EPA/UPG

Депутата Игоря Мосийчука не будут привлекать к ответственности за публикацию фото заполненного им избирательного бюллетеня.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Фото с избирательного участка, которое я выложил в Facebook в день голосования первого тура президентских выборов, не является нарушением закона. К такому решению пришел Лубенский горрайонный суд Полтавской области, после того, как я направил туда свои письменные объяснения. Сейчас решение уже вступило в законную силу", - написал Мосийчук.

Он также опубликовал копии решения суда.

Напомним, 12 апреля правоохранители вручили админпротоколы за демонстрацию своего бюллетеня во время первого тура выборов президента Украины лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко и Мосийчуку.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский также продемонстрировал свой бюллетень во втором туре выборов, и уплатил за это 850 гривен штрафа.

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