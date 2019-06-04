Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины стал заместитель председателя партии Олег Корбан. Такое решение было принято Президиумом Аграрной партии Украины.

54-летний Олег Корбан является заместителем председателя Аграрной партии, а также председателем Киевской областной партийной ячейки. В рядах АПУ - с 2016 года.

«Украинское село делает выбор в пользу Аграрной партии, и подтверждение тому - стабильно высокий результат на местных выборах», - утверждает руководитель избирательной кампании. Сейчас Аграрная партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов.

«Наша цель сегодня - вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7-8% голосов», - подчеркнул Олег Корбан.

По мнению Олега Корбана, для Аграрной партии такой результат на выборах является вполне реальным. Ведь политики, которые сегодня представляют Аграрную партию в регионах, показывают новое качество управления на местах и имеют авторитет в своих общинах.

Достижения представителей Аграрной партии, по словам Олега Корбана, будут активно использоваться и во время парламентских выборов: «Сегодня для всей Украины они станут новыми, но одновременно успешными лицами». Представители Аграрной партии успешно реализуют социальные и инфраструктурные проекты, создают рабочие места и работают над инвестиционной привлекательностью своих населенных пунктов.

На выборах в ОТГ, которые состоятся в июне 2019 года, по словам Олега Корбана, Аграрная партия целью занять как минимум второе место по числу избранных депутатов и глав общин.

Напомним, Аграрная партия впервые будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.