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НАПК нашло в декларации Трубы нарушения, но они не тянут на админответственность

Директор ГБР не указал недвижимость, оформленную на детей, и стоимость ценных бумаг.

НАПК нашло в декларации Трубы нарушения, но они не тянут на админответственность
Фото: Макс Требухов

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в электронной декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщил член НАПК Александр Серегин.

Результаты проверки декларации Трубы за 2017 год были заслушаны на заседании НАПК 31 мая. Агентство установило, что Труба не задекларировал некоторые сведения, в частности недвижимость детей, а также стоимость ценных бумаг.

Серегин сообщил, что данные нарушения составляют менее 100 прожиточных минимумов и "не тянут" на административную ответственность.

"Он (Труба) должен исправить ситуацию, внести правки, а если он не сделает этого, то будем уже смотреть, что дальше делать", - добавил Серегин.

Напомним, в отношении Трубы Генеральная прокуратура Украины завела уголовное производство по факту возможных нарушений при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР и поручила расследование Национальной полиции. По версии ГБР, уволенные не прошли испытательный срок.

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Источник: "Українські новини"
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