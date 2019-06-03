Россия в Международном суде ООН пыталась оправдать вторжение в Крым, - Чубаров

Представители Российской Федерации на сегодняшнем заседании Международного суда ООН пытались оправдать вторжение в Крым и отвлечь внимание судей от обвинений со стороны Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после сегодняшних слушаний по делу "Украина против России", сообщает Укринформ.

"Они (представители РФ - ред.) ищут такие доводы, чтобы оправдать свое вторжение в Крым - это первое. Во-вторых, они ищут свои доводы для того, чтобы отвлечь внимание суда от тех обвинений, которые есть с украинской стороны", - подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что решение Международного суда ООН, который два года тому назад постановил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке, выполнено не было.

"Россия ничего не выполнила, и более того, она пыталась ответить, что у крымских татар все в порядке в Крыму. И сегодня, спустя два года после промежуточного решения, мы слышим о том, что Россия вообще пытается доказать, что этот вопрос не является юрисдикцией Международного суда ООН. Наглость просто безграничная", - возмутился Чубаров.

Напомним, что Украина обратилась в суд ООН еще в январе 2017 года. Она требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения международных конвенций.

19 апреля 2017 года по иску суд в качестве обеспечительной меры обязал Россию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму. Кроме того, как на Россию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем.

В то же время в обеспечительных мерах по части иска о финансировании Россией терроризма Украине было отказано.

12 июня 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум с доказательствами на 17 500 страницах. Россия должна подать свой встречный меморандум до 12 июля 2019 года.

Вместо этого Россия 12 сентября 2018 года передала на рассмотрение МС ООН свои предварительные замечания, касающиеся отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения дела. Украине дали время до 14 января 2019 года для подачи письменной позиции по поводу этих замечаний. После этого должны состоятся устные слушания.