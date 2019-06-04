Украина и война
Украина и война
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
ГлавнаяПолитика

ТКГ обсудит освобождение заложников на заседании в Минске 5 июня

Сегодня Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком.

ТКГ обсудит освобождение заложников на заседании в Минске 5 июня
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на заседания 5 июня в Минске обсудит освобождение украинских заложников и вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ и экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на фейсбуке.

Она также отметила, что сегодня Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком, с которым обсуждались вопросы завтрашнего заседания.

Встреча состоялась в Киеве.

Напомним, 3 июня Кучма вернулся на должность представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Он ушел в отставку осенью 2018 года, однако согласился на предложение Владимира Зеленского снова возглавить эту должность, поскольку президент считает необходимым разблокировать Минский процесс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также