ТКГ обсудит освобождение заложников на заседании в Минске 5 июня

Сегодня Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на заседания 5 июня в Минске обсудит освобождение украинских заложников и вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ и экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на фейсбуке.

Она также отметила, что сегодня Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком, с которым обсуждались вопросы завтрашнего заседания.

Встреча состоялась в Киеве.

Напомним, 3 июня Кучма вернулся на должность представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Он ушел в отставку осенью 2018 года, однако согласился на предложение Владимира Зеленского снова возглавить эту должность, поскольку президент считает необходимым разблокировать Минский процесс.