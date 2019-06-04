​Замглавы АП Рябошапка: законопроект Зеленского даст второй шанс закрытым делам о незаконном обогащении

Президентский закон о наказании за незаконное обогащение будет иметь обратную силу в части конфискации, в случае если его примет Верховная Рада.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, говоря об отличии президентского законопроекта об альтернативных.

"Во-первых, он предусматривает совершенно другой подход - не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, или взыскания в доход государства так называемых необоснованных активов. Эта норма уже есть в Гражданском процессуальном кодексе, она включена туда еще в 2015 году, но формулировка не давала возможности применять ее на практике. Мы изменили эту формулировку", - сказал замглавы АП.

По словам Рябошапки, при взыскании в гражданско-правовом порядке не применяется принцип презумпции невиновности.

"Гражданская процедура дает возможность ретроспективного применения. Материалы ранее открытых дел НАБУ и САП могут использоваться снова, и в порядке гражданской процедуры НАБУ и Специализированная прокуратура могут обратиться в суд, чтобы взыскать необоснованные доходы в доход государства", - заявил он.

Для этого нужно будет подготовить иск в Высший антикоррупционный суд. Обвинение должно будет пояснить, почему активы необоснованны и как они связаны с ответчиком. Ответчик в свою очередь должен будет в суде объяснить легальность активов. Решение будет приниматься на основании того, чьи доказательства окажутся более убедительными.

"Мы проанализировали те дела, которые были закрыты. Из 65 дел около трети попадают под сферу действия уголовного права, все остальные попадают под гражданскую процедуру. Все наработанные материалы могут быть реализованы сегодня", - сказал Рябошапка.

Уголовная ответственность в случае принятия законопроекта будет вступать, когда размер незаконных активов будет составлять 12 тысяч необлагаемых минимумов. На сегодня это 11,5 млн гривен, или 380 тысяч евро.

"Зачем мы это сделали? Чтобы, во-первых, приоритезировать усилия наших антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили государственные ресурсы на наказание тех коррупционеров, которые не составляют большой опасности для государства", - сказал он.

Незаконные активы до 380 тысяч евро будут рассматриваться в порядке гражданской процедуры и взыскания в гражданско-правовом порядке.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.

После этого в Верховную Раду подали большое количество законопроектов, из которых в апреле сделали единую редакцию.