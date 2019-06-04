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Антикоррупционные законопроекты Зеленского будут внесены в Раду в ближайшие недели – Рябошапка

Законопроект о неотвратимости наказания за коррупционные преступления будет представлен на следующей неделе.

Антикоррупционные законопроекты Зеленского будут внесены в Раду в ближайшие недели – Рябошапка
Руслан Рябошапка
Фото: Газета День

Законопроекты президента Владимира Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Верховную Раду в ближайшие недели. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что у команды будет две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд.

"Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", - сообщил он.

Суть законопроектов - перезапуск антикоррупционной инфраструктуры. Для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет предложено усовершенствование режима проверки электронных деклараций, поскольку в НАПК есть проблемы практического характера, которые усложняют работу по проверке деклараций.

В Уголовном процессуальном кодексе предложат упростить некоторые процедуры, которые сейчас усложняют работу органов досудебного следствия. Поправки будут предусматривать обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах.

Также этот законопроект будет предусматривать несколько процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.

Рябошапка отметил, что второй законопроект будет связан с судебной реформой, которую у нас начали несколько лет назад.

"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", - подчеркнул он.

На данный момент, обсуждение этого законопроекта еще продолжается.

Напомним, с 21 мая бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка получил должность заместитель главы администрации президента Украины. В штабе Зеленского он был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике.

По данным источников LB.ua, стало известно, что Рябошапка в АП будет заниматься вопросами судебной реформы.

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