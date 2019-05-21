Замглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформу

Руслан Рябошапка назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.

Указ №308 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского.

Вместе с экс-министром финансов Александром Данилюком Рябошапка в начале мая посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза.

По данным источников LB.ua, Рябошапка в АП будет заниматься вопросами судебной реформы.

Напомним, источники LB.ua сообщили, что Александр Данилюк будет назначен секретарем СНБО.

Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.