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Замглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформу

Советник Зеленского стал заместителем Андрея Богдана.

Замглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформу
Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.

Указ №308 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского.

Вместе с экс-министром финансов Александром Данилюком Рябошапка в начале мая посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза.

По данным источников LB.ua, Рябошапка в АП будет заниматься вопросами судебной реформы.

Напомним, источники LB.ua сообщили, что Александр Данилюк будет назначен секретарем СНБО.

Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.

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