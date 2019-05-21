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​В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии

Почетным консулом стал одесский бизнесмен Олег Фомичев.

​В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии
​В Одессе открылось почетное консульство Норвегии
Фото: dumskaya.net

В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Королевства Норвегия.

Об этом сообщает "Думская".

Новое дипломатическое представительство расположено на первом этаже нового здания на Мечникова, 2/1.

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, а почетным консулом стал одесский бизнесмен Олег Фомичев.

"Это первое почетное консульство нашей страны в Украине, - отметил норвежский посол. - Очень приятно видеть, что его разместили в таком современном помещении. Главными заданиями Олега Фомичева на этом посту станет защита и помощь норвежским гражданам, проживающим или посещающим Украину, а также развитие дружбы между нашими странами".

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Хорпестад отметил, что сейчас - удачное время для открытия консульства.

"Наши инвесторы все чаще вкладывают в совместные предприятия, особенно в альтернативной энергетике. Мы поддерживаем европейский выбор Украины и ее территориальную целостность", - подчеркнул он.

Фомичев, в свою очередь, прокомментировал, что юрисдикция консульства распространяется на три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Напомним, в январе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на 1,5 млрд долларов.

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