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"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра

Бурбак считает, что оснований распускать Раду нет.

"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак во время сегодняшней встречи глав парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским напомнил президенту о неконституционности решение о роспуске парламента и призвал его предложить свою кандидатуру на должность премьер-министра. Об этом Бурбак написал в Facebook.

«Свой разговор я начал с основ права. Могу спокойно об этом говорить, потому что закончил юридический факультет Черновицкого университета», - отметил он. Бурбак напомнил, в частности, о базовых положениях теории государства и права, о трех ветвях власти - законодательной, исполнительной и судебной и необходимости соблюдения баланса между ними.

По его мнению, распускать парламент, потому что на это есть "запросом общества" - не аргумент.

«Сто лет назад, в 1917-м, также был «запрос» на «фабрики - рабочим», «землю - крестьянам», «нет - войне». Тогда мы заплатили высокую цену за такие «общественные настроения». Украину оккупировала советская Россия. А потом был Голодомор, большой террор и уничтожение цвета нации», - отметил Бурбак.

«Напомнил об этом Владимиру Зеленскому. Потому что знаю, на парах по истории им об этом рассказывали», - добавил он.

Также Бурбак, по его словам, напомним Зеленскому содержание ст. 90 Конституции Украины, которая четко определяет три основания для роспуска парламента. "Сегодня ни одного из низ нет», - написал Бурбак.

При этом он напомнил, что 17 мая фракция «Народного фронта» вышла из парламентской коалиции «Европейская Украина»: «Председатель Верховной Рады объявил о прекращении существования коалиции и начало формирования новой. Все в соответствии с Конституцией».

«Мы инициировали начало консультаций о создании новой коалиции, которые должны продолжаться месяц - по закону. То есть своим указом о «роспуске парламента» вы, господин Президент, сделаете невозможным создание коалиции», - сказал он.

Кроме того, руководитель фракции НФ напомнил об отставке главы правительства, о которой вчера заявил Владимир Гройсман: «Поскольку Президент вчера требовал немедленной отставки правительства, я напомнил ему, что он должен предложить свою кандидатуру на должность премьера».

«Ответа не услышал. Меня это удивляет. Потому что если требуешь отставки правительства, значит готов взять ответственность на себя и знаешь, как действовать дальше», - написал Бурбак.

"А относительно сомнительных досрочных выборов в парламент - мы готовы», - отметил руководитель фракции НФ.

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