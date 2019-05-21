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Журналисты Bihus.info разыскали незадекларированное имущество Кернеса

Харьковский мэр не декларирует недвижимость своей гражданской жены.

Мэр Харькова Геннадий Кернес ни разу не задекларировал имущество своей гражданской жены Оксаны Гайсинской. В ее активе автопарк дорогих автомобилей и недвижимость. Об этом сообщает расследование "Bihus.info".

Кернес декларирует только аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер. С 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 кв.м рядом с правительственным кварталом Киева, рыночная стоимость которой примерно 25 млн гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 кв.м - в Харькове, их рыночная стоимость - более 300 тыс. долларов.

Журналисты расследовали, что в 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах. Цена за неделю проживания составляет около 500 тыс. гривен. В 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island.

Почти каждый год семья Кернеса отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии. Журналисты нашли место расположения отеля благодаря деталям, которые попали на снимок.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финэкс-капитал" в размере 60 млн гривен. "Финэкс" - компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее учредителем значится Игорь Когут, - бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова. В портфеле "Финэкса" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДСК-Уровень" за последние 3 года получила заказов из бюджета почти на 200 млн гривен.

Также сообщается, что бюджетные подряды получают ряд компаний людей из ближайшего бизнес-окружения Кернеса. Это такие компании, как "Интернет+" главы Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова, ООО "Диана", которая владеет рынками, сына Кернеса Даниила Привалова и другие.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) внесло предписание мэру Харькова Геннадию Кернесу.

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