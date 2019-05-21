​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский обратится к спикеру для созыва внеочередного заседания Рады на завтра, - Богдан

"Все фракции задекларировали готовность идти на выборы".

Андрей Богдан после консультаций Зеленского и представителей парламентских фракций
Фото: Анна Стешенко
Андрей Богдан после консультаций Зеленского и представителей парламентских фракций

Юрист Андрей Богдан, личный адвокат олигарха Игоря Коломойского и консультант президента Владимира Зеленского, доволен результатом общение новоизбранного президента с представителями парламентских фракций. Об этом он заявил сегодня после завершения встречи, сообщает корреспондент LB.ua.

"На наш взгляд, консультации прошли очень конструктивно. Были споры о конституционности и возможности оспорить такой Указ. Но при наличии такого Указа все фракции задекларировали готовность идти на выборы", - сказал консультант.

По словам Богдана, в команде Зеленского "видят такую дату проведения выборов - 21 июля".

"Будет обращение к спикеру для созыва внеочередной сессии на завтра", - сказал Богдан.

Фото: Анна Стешенко

Адвокат добавил, что решение о назначении главы Администрации президента еще не принято, но анонсировал, что первые кадровые указы могут появиться уже сегодня вечером.

"Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - сказал Богдан.

Напомним, в инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов. Сегодня утром в Администрации президента прошла встреча Зеленского со спикером и лидерами депутатских фракций и групп. Все участники переговоров заявили, что роспуск Рады сейчас является неконституционным и оснований для объявления досрочных выборов нет, однако также задекларировали и готовность участвовать в выборах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также