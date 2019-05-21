Фото: Анна Стешенко Андрей Богдан после консультаций Зеленского и представителей парламентских фракций

Юрист Андрей Богдан, личный адвокат олигарха Игоря Коломойского и консультант президента Владимира Зеленского, доволен результатом общение новоизбранного президента с представителями парламентских фракций. Об этом он заявил сегодня после завершения встречи, сообщает корреспондент LB.ua.

"На наш взгляд, консультации прошли очень конструктивно. Были споры о конституционности и возможности оспорить такой Указ. Но при наличии такого Указа все фракции задекларировали готовность идти на выборы", - сказал консультант.

По словам Богдана, в команде Зеленского "видят такую дату проведения выборов - 21 июля".

"Будет обращение к спикеру для созыва внеочередной сессии на завтра", - сказал Богдан.

Фото: Анна Стешенко

Адвокат добавил, что решение о назначении главы Администрации президента еще не принято, но анонсировал, что первые кадровые указы могут появиться уже сегодня вечером.

"Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - сказал Богдан.

Напомним, в инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов. Сегодня утром в Администрации президента прошла встреча Зеленского со спикером и лидерами депутатских фракций и групп. Все участники переговоров заявили, что роспуск Рады сейчас является неконституционным и оснований для объявления досрочных выборов нет, однако также задекларировали и готовность участвовать в выборах.