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Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", отделались выговорами

Дисциплинарная комиссия признала нарушения в работе детективов.

Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", отделались выговорами
Фото: стоп-кадр

Трое сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов программы Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме", привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Двум из них - руководителю главного подразделения детективов и детективу - объявили выговоры. Первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", - заявил глава НАБУ Артем Сытник.

Напомним, 23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.Info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро, потому что считает, что НАБУ допустило ряд нарушений во время расследования дел о хищениях в оборонном комплексе.

В марте 2019 года журналисты Bihus.Info опубликовали серию материалов о хищениях в оборонном секторе страны. Согласно расследованию, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского является одним из организаторов схем по разворовыванию. Эти схемы принесли бенефициарам минимум 250 млн грн.

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