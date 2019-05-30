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​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ

Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами, подчеркнул президент.

​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами других стран.

Об этом говорится в заявлении на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что, согласно законодательству, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако, из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалось", - говорится в заявлении Зеленского.

"С целью выполнения упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 НАБУ центральным органом (совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления шести определенным международным многосторонним договорам, участником которых является Украина", - отмечается в поручении президента.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ не справилось с возложенными на него задачами и должно ответить за это.

Решение о создании НАБУ было принято Верховной Радой осенью 2014 года, но начало работать только год спустя.

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