Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко после депортации

"Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр..."

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который при пятом президенте Петре Порошенко был лишен гражданства и принудительно выдворен из Украины, рассказал, как случайно встретился с ним на съезде Европейской народной партии в ЕС.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ", передает LIGA.net.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел", - заверил политик.

Саакашвили не назвал дату встречи, но, вероятно, она произошла на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре.

Саакашвили повторил, что у него "есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид", и добавил, что ему неинтересна месть Порошенко.

Напомним, в четверг, 29 мая, Саакашвили прилетел в Украину рейсом из Варшавы.

Летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданство которых имеет его жена.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.