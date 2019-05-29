Саакашвили не намерен участвовать в выборах Рады, но готов консультировать команду президента

Он заявил, что "будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе".

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не намерен принимать участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам после возвращения в Украину, передают "Українськi Новини".

"Я не буду участвовать в выборах", - сказал он.

Саакашвили заявил, что он "будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе". Также он сообщил, что не вел никаких переговоров относительно каких-либо должностей с командой президента Владимира Зеленского.

Перед вылетом в Украину в варшавском аэропорту имени Шопена Саакашвили заявил журналистам, что готов консультировать команду нового президента, передает "Укринформ".

"Я хочу помочь новой команде, новой волны, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать ", - сказал он.

Напомним, сегодня Саакашвили вернулся в Украину после того как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.

Сам Саакашвили говорил, что не имеет политических амбиций в Украине. Кроме того, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. Он должен был бы прожить на территории страны пять лет.

"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. Летом 2-17-го Минюст зарегистрировал "РНС" как партию. На первом же митинге "Руха" Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.