ЦИК отменила подтверждающий документ для изменения места голосования

Теперь необходимо будет только заявление и паспорт.

Центральная избирательная комиссия отменила необходимость подавать подтверждающий документ для изменения места голосования.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в фейсбуке.

Решение было принято на заседании ЦИК 29 мая.

Для изменения места голосования теперь необходимо будет только заявление и паспорт.

Напомним, правом временно изменить место голосования на выборах президента перед первым туром воспользовались 316 тысяч избирателей, перед вторым туром - более 325 тысяч.

Процедура изменения места голосования для многих избирателей сопровождалась многочасовым стоянием в очередях.