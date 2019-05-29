Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
ГлавнаяПолитика

Гройсман примет участие на заседании фракции БПП

Заседание состоится завтра в 9 утра.

Гройсман примет участие на заседании фракции БПП
Фото: Макс Требухов

В завтрашнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко" примет участие подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко на фейсбуке.

"Завтра в 9.00 заседание фракции БПП с участием премьер-министра", - написал он.

Напомним, вчера в кулуарах Верховной Рады депутат Ирина Луценко сообщила, что БПП планирует позвать к себе на заседание Гройсмана.

Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады. Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, премьер сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

Ранее он заявлял, что возглавит партию "Украинская стратегия" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также