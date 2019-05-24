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Гройсман решил возглавить партию "Украинская стратегия" для участия в выборах Рады

Подавший в отставку премьер не будет объединяться с другими партиями.

Гройсман решил возглавить партию "Украинская стратегия" для участия в выборах Рады
Владимир Гройсман
Фото: пресс-служба президента

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман не будет объединяться с другими партиями, а решил возглавить партию "Украинскую стратегию" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передают "Українські Новини".

"Я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений (я ее возглавлю) и хочу сформировать команду таких людей, у которых есть молодость, у которых уже есть опыт, и которые четко понимают, что нужно государству. И эта политсила будет называться "Украинская стратегия", - сказал Гройсман.

Он также заявил, что основная стратегия его будущей партии - это сильная Украина и состоятельные граждане, и что он намерен работать над этим в Раде.

Напомним, 20 мая Гройсман подал в отставку и призвал президента Зеленского внести кандидатуру нового премьера. 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал его заявление.

Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Раду он баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером парламента. 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.

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